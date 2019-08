Abarth - In pista a Balocco con la 124 Rally - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di martedì 6 agosto 2019) Come tutti quelli nati negli anni '60, c'è stato un periodo - neppure troppo breve, tutto il decennio successivo - in cui deliravo per i. Mi piacevano le macchine, perché sembrava si potesse correre con qualsiasi cosa, dalle super sportive tipo Stratos ai modesti aggeggi della proletaria quotidianità. E mi piacevano pure i piloti, strane figure ricolme di estro, funamboli pronti a sfidarsi sulle strade di tutti i giorni in un equilibrio che sembrava farsi beffe dell'aderenza e della fisica. Quelli della Formula 1 erano diversi, o perlomeno così mi apparivano: meno giocosi, meno guasconi, sempre vagamente preoccupati di finire interi la gara, come mi confessò parecchi anni dopo uno non tacciabile di codarderia come sir Stirling Moss. Neidegli anni 70 questa sensazione d'incombente tragedia sembrava non avesse diritto di cittadinanza (l'avrebbe guadagnata ...

