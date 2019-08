WTA Toronto – Esordio sul velluto per Caroline Wozniacki | stesa senza patemi in due set

Diretta Atp Montreal WTA Toronto 2019/ Streaming video e tv : Konta subito out! : Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019 : info Streaming video e tv del torneo di tennis Master 1000. Oggi 5 agosto comincia la Rogers Cup 2019 .

DIRETTA ATP MONTREAL WTA Toronto 2019/ Streaming video e tv : si scende in campo! : DIRETTA Atp MONTREAL Wta TORONTO 2019 : info Streaming video e tv del torneo di tennis Master 1000. Oggi 5 agosto comincia la Rogers Cup 2019 .

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : tabellone ricco di grandi sfide per Ashleigh Barty e non solo. Camila Giorgi affronta Victoria Azarenka : Nella rotazione che la Rogers Cup compie ogni anno tra il torneo maschile e quello femminile, quest’anno sono le donne ad approdare a Toronto e gli uomini a Montreal. Il sorteggio ha regalato diversi scontri da guardare con attenzione. Testa di serie numero 1 è anche la leader del ranking mondiale, l’australiana Ashleigh Barty, che si trova un cammino piuttosto accidentato fin dal terzo turno, dove potrebbe trovare, in linea teorica, ...