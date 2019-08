Terremoto a Caltabellotta | lieve scossa di magnitudo 3 6

Terremoto a Caltabellotta - scossa di magnitudo 3.6 in Sicilia : paura per residenti e turisti : scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 a Caltabellotta, in provincia di Agrigento: il sisma è stato segnalato dall'Ingv alle 10:16 di oggi ad una profondità di 10 chilometri. Panico tra popolazione e turisti ma non ci sarebbero al momento danni a cose o persone.Continua a leggere