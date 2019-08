Raggi | contro pendolarismo spazzatura firmata ordinanza

Sindaca leghista contro i prof di sinistra : “Avvelenano gli studenti - al via monitoRaggio” : Anna Cisinit, sindaco di Monfalcone, in provincia di Gorizia, ha annunciato la volontà di avviare il monitoraggio degli insegnanti di sinistra presenti nel suo comune perché "avvelenano i giovani, osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani stanno manifestando verso gli amministratori della Lega". Polemiche dal Pd: "Questa è una caccia alle streghe, foga epuratrice".Continua a leggere

Raggi : qui regole vanno rispettate. Solidarietà a controllori Atac aggrediti : Roma – “Solidarieta’ ai due controllori Atac aggrediti da un passeggero senza biglietto e grazie ai colleghi intervenuti prontamente. Forse a qualcuno non e’ chiaro, ma a Romala musica e’ cambiata: le regole vanno rispettate”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: qui regole vanno rispettate. Solidarietà a controllori Atac aggrediti proviene da RomaDailyNews.

Raggi scrive a Costa e Zingaretti per nuovo incontro : Roma – Riattivare la cabina di regia interistituzionale per programmare insieme la gestione dei rifiuti di Roma da settembre fino alla fine dell’anno, quando certamente la produzione di immondizia tornera’ a risalire. Per questo la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha scritto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e lo ha comunicato ai sindacati nel corso ...

In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che stavano cercando di Raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

Luigi Di Maio denuncia la sicurezza precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Tav - Sgarbi contro i 5 Stelle : 'Abbiate il coRaggio di uscire dal governo' : Duro attacco di Vittorio Sgarbi nei confronti del Movimento 5 Stelle. Più precisamente, il popolare critico d'arte e deputato ha sostenuto che i penta stellati dovrebbero avere il coraggio di andarsene dal governo. Secondo Sgarbi, da sempre avverso nei confronti degli attivisti grillini, non è assolutamente possibile che un movimento politico e un suo ministro abbiano una posizione diversa rispetto al presidente del Consiglio. Il riferimento è ...

L'Anpi contro la riapertura della tomba di Mussolini a Predappio : "Un oltRaggio" : Domenica nuovo raduno, i partigiani: "Infangherà la memoria delle vittime del nazifascismo, facciamo appello alle autorità affinchè non lo permettano"

Raggi contro Tav : io sono per opere utili - diano soldi a Roma per nuove metro : Roma – “La Tav? Io sono per le grandi opere utili. Noi continuiamo a lavorare sulla metro C, faremo anche la metro D: se a Roma vogliono dare i miliardi che servono per la Tav, ci facciamo altre linee di metropolitana. Siamo contentissimi. Servono le opere utili, non quelle inutili”. Lo dice il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agora’ su Raitre. L'articolo Raggi contro Tav: io sono per opere utili, diano soldi a Roma ...

Raggi contro Casapound. La scritta dello stabile è abusiva e va rimossa in 10 giorni : Nella mattina di oggi, la sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata, con un blitz inaspettato, sotto lo stabile di CasaPound per consegnare assieme alla Polizia Locale del Campidoglio un verbale di notifica dove si legge come la scritta "CasaPound" sia abusiva e debba essere rimossa. Ripristiniamo la legalità. Oggi notificato atto che impone di eliminare la scritta abusiva di #Casapound dall'edificio occupato in via ...

Scontro tra Salvini e Boschi : 'Hai il coRaggio di parlare?' - 'Ne ho il diritto - bacioni' : Maria Elena Boschi, dopo lo Scontro di alcuni giorni fa con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, si è scontrata ora direttamente con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A scatenare la polemica però, in questa occasione, è stato proprio Salvini, che ha commentato l'intenzione dell'ex Ministro del Pd di presentare una mozione di sfiducia contro di lui lui. Subito dopo è arrivata la replica della Boschi stessa. Salvini attacca la Boschi Maria ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti". La showgirl si scusa : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti. I personaggi pubblici dovrebbero dare l'esempio" : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

“Passeggeri scaraventati contro il soffitto - gridavano tutti” : forte turbolenza - aereo costretto ad atterRaggio d’emergenza alle Hawaii : A causa di una forte turbolenza durante un volo tra Canada e Australia, almeno 35 passeggeri sono rimasti feriti, e il velivolo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza alle Hawaii. Il volo della Air Canada, con 284 persone a bordo, era partito da Vancouver ed era diretto a Sydney e circa due ore dopo avere oltrepassato le Hawaii è stato colpito dalla turbolenza. Il pilota ha quindi invertito la rotta per atterrare ...

Corey Taylor degli Slipknot si scaglia contro i negazionisti : “OltRaggiate la memoria” : Corey Taylor degli Slipknot ha affidato al suo account Twitter un grido di dissenso verso coloro che negano una realtà, rivolgendosi in particolar modo ai negazionisti dell'Olocausto e della schiavitù: Mi rivolgo a tutti gli stro**i arretrati: per il semplice fatto che per voi qualcosa non sia reale, ciò non implica che non lo sia nei fatti. Negare cose come l'Olocausto, la schiavitù ecc. è oltraggioso per la memoria dei sopravvissuti ...