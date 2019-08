Non sprechiamo l’umanità I senatori Pd protestano contro il dl Sicurezza bis

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il Partito Democratico entrerà in aula al Senato, durante la discussione sulla fiducia posta dal Governo gialloverde sul decretoBis, indossando una maglietta bianche con l’immagine di un uomo gettato in un cestino della spazzatura e la scritta “Nonl’ umanità”. Le t-shirt riprendono un’opera che il pittore Roberto Barni ha regalato alla Festa dell’Unità di Pistoia. Leggi anche... Dal DlBis alla Tav, il timing della settimana parlamentare prima della pausa estiva Il sì di Airola albis: "Voterò a favore. Come diceva Formica, la politica è sangue e merda" Don Ciottiil dlBis: "Non votatelo, è una aberrazione giuridica"

