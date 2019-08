Napoli | Ancelotti | “Con il Marsiglia buon test | sono soddisfatto”

Marsiglia-Napoli - Ancelotti si esalta : “test duro contro un’avversaria forte - il successo è legittimo” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il successo in amichevole contro il Marsiglia, esprimendo il proprio giudizio sulla prestazione della squadra Buon test per il Napoli in Francia, la formazione di Ancelotti supera il Marsiglia al Velodrome cominciando a far vedere sprazzi di bel calcio. AFP/LaPresse Una prestazione positiva quella degli azzurri, confermata dall’allenatore di Reggiolo, alquanto soddisfatto nel post gara: ...

Marsiglia – Napoli - Ancelotti : “Prova di carattere - stiamo crescendo” : Marsiglia Napoli – La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato le dichiarazioni di fine gara del tecnico Carlo Ancelotti Marsiglia – Napoli – I commenti a caldo dell’allenatore azzurro al termine della vittoria dei suoi ragazzi: “E’ stata una buona prova di carattere in test duro. Abbiamo giocato in un clima molto caldo e la gara, a dire il vero, ha conservato il carattere di una ...

Marsiglia-Napoli 0-1 p.t. / Sprazzi del Napoli di Ancelotti. Elmas bel giocatore. Gol di Mertens : È il Napoli che vuole Ancelotti quello visto a Sprazzi nel primo tempo di Marsiglia-Napoli che chiuso in vantaggio per 1-0 con gol di Mertens. Gli azzurri – stasera più sul verde – hanno messo in mostra il 19enne centrocampista macedone Elmas che ha mostrato ottima personalità, un bel tocco di palla. Ha orchestrato in mezzo al campo con Fabian Ruiz: una coppia di centrocampo dai piedi buoni, perché se sai giocare a pallone non ...

Diretta Marsiglia-Napoli - amichevole di lusso al Vélodrome : Ancelotti cerca il bis : Sette giorni dopo il prezioso successo sul Liverpool, maturato al Murrayfield Stadium di Edimburgo, la formazione di mister Carlo Ancelotti affronta allo stadio Vélodrome il Marsiglia di Villas-Boas: il test amichevole sarà utile per valutare lo stato di forma dei partenopei, in vista poi della partenza per gli Stati Uniti, dove gli azzurri affronteranno il Barcellona in doppia sfida. La vittoria sui Reds fa ben sperare, alla luce soprattutto ...

Fernando Orsi a Radio Kiss Kiss : “Ancelotti vuole un Napoli europeo - stravede per il nuovo acquisto” : Fernando Orsi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un atteggiamento molto europeo da quello che stiamo vedendo dai test estivi. Allan-Zielinski è una coppia perfetta, insieme si completano. Il Napoli ha anche Fabian ed Elmas. Ho parlato con Ancelotti di Elmas e mi ha detto che è un giocatore straordinario. Ha detto che si tratta di un acquisto importante, mi ha fatto capire ...

Kiss Kiss Napoli – Caputi : “Per avvicinarsi all’idea di Ancelotti al Napoli serve uno di questi profili” : Massimo Caputi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato arrivato ormai nel clou per gli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Avere un allenatore che conosce già la rosa a disposizione è un vantaggio. Il Napoli quasi certamente virerá su un 4-2-3-1, che sembra fatto per caratteristiche a calciatori come James o Lozano. A mio avviso arriverà certamente uno dei due, servirebbero al Napoli per essere più vicino al tipo ...

Younes a Bild : “Voglio diventare grande e vincere con il Napoli - con Ancelotti siamo una famiglia” : L’attaccante del Napoli e della Nazionale tedesca Amin Younes, ha rilasciato un’intervista a Sport Bild, testata giornalista sportiva tedesca. “Il mio sogno è quello di diventare un grande calciatore e di affermarmi con il Napoli. Spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra. Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione. Davanti a me ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e ...

Il Giornale : “Napoli gigante addormentato sul mercato. Basterà il parafulmine Ancelotti?” : L’immobilismo attivo Il gigante addormentato. Titola così Il Giornale a proposito del mercato del Napoli. Il quotidiano comincia scrivendo così: “L’immobilismo attivo (riferimento triste e tragico della storia italiana, ndr) di De Laurentiis per ora ha prodotto più illusioni che certezze”. E aggiunge: “ Carlo Ancelotti è stato il parafulmine di acquisti mancati e pesanti partenze della scorsa stagione. Ma ora? Un allenatore non può ...

Sky – Incontro Ancelotti-De Laurentiis. C’è la sensazione che il Napoli segua altre piste in segreto : Sembra ad un punto morto il mercato del Napoli in questo momento, dopo il fallimento dell’affare Pépé. Secondo quanto riporta Sky nello speciale dedicato al calciomercato, ci sarebbe stato oggi un Incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per fare il punto sulla situazione. “Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, Icardi è la ...

Gazzetta – Napoli - torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana : Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana Gazzetta – Napoli, torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana. “Riecco Fabian a Napoli e Carlo Ancelotti è entusiasta come un ragazzo che a fantacalcio si è aggiudicato i pezzi migliori. Solo che qui non siamo nel campo della fantasia, ma nel progetto di una squadra azzurra in crescita esponenziale. Fabian Ruiz è stato il primo colpo ...

Van de Beek – Napoli - l’olandese piace ad Ancelotti - copre due ruoli : Stando a quanto riportato in esclusiva da CN24 e da calciomercato.it il Napoli ha sondato di nuovo il terreno per il centrocampista Van de Beek dell’Ajax Van de Beek Napoli – Il Napoli è attivo verso il mercato olandese, oltre a Lozano segue anche il mediano dell’Ajax. Le cifre “Il lungo inseguimento a James Rodriguez non ha dato ancora frutti ed allora si valutano possibili alternative: una sarebbe quella che ...

Sky – Modugno a Kiss Kiss Napoli : “Inizia a vedersi il lavoro di Ancelotti - il campo darà le risposte” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato hai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcuni commenti sul calciomercato condotto dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Non escludo un lavoro del Napoli su nomi ancora tenuti nascosti, il calciomercato implica scenari protetti dalla segretezza, com’è giusto che sia, strategicamente parlando. Son venuti fuori tanti nomi, trattative complesse, facile pensare ...

Higuain torna a Napoli. Che affare per ADL ed Ancelotti. Tifosi pronti al perdono se… : Il fantamercato continua ad infiammare l’estate del calcio. Il capitolo quotidiano più succulento è il desiderio di Higuain di tornare a vestire la maglia azzurra. Higuain ha nostalgia del Vesuvio, della pizza, dell’impepata di cozze. Higuain è pronto a battere un nuovo record con la guida di Carlo Ancelotti. Fantamercato riferisce di sondaggi della corte di Higuain nei riguardi del Napoli. L’indiscrezione non supera però i cancelli di ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti - arriverà dopo ferragosto!…” : Aggiornamenti su James Rodriguez Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli ultimi aggiornamenti su James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi risulta che l’Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti”. “Sono giorni che ripetiamo che ...