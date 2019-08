Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Marina Lanzone I tabloid sostengono che Kate e William non siano proprio stati inviati ai festeggiamenti per il 38esimo compleanno della cognata. Come l'avranno presa? Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico., memore delle critiche ricevute dopo il suo lussuosissimo baby shower new yorkese, ha voluto organizzare per il suo compleanno unpiù chea Frogmore Cottage. Lo ha rivelato una fonte di Fabulous Digital, riportata anche dal The Sun. La duchessa di Sussex ha compiuto ieri 38 anni, e per festeggiare questo importante traguardo avrebbe chiamato a raccolta solo gli amici più intimi. Non sarebbero stati presenti nemmeno i coniugi George e Amal Clooney, attualmente in villeggiatura sul lago di Como con la famiglia. Ma i più grandiprobabilmente sono stati il principe William e Kate MIddleton, che addirittura non avrebbero ricevuto ...

Italia_Notizie : Il party sobrio di Meghan Markle con pochi invitati: assenti i duchi di Cambridge -