Giulia Salemi e Marco Cartasegna | ex U&D | si starebbero frequentando RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019)ha da qualche mese interrotto la sua relazione con Francesco Monte. A voler chiudere la storia sembrerebbe essere stato proprio l'ex della Rodriguez, che però ha già ritrovato la serenità al fianco della bella Isabella De Candida. La fine di questa love story ha lasciato molti fan sconvolti e nessuno si aspettava questo epilogo. Il percorso dei due è stato infatti molto seguito all'interno del Grande Fratello Vip, ma purtroppo non è durato a lungo. In molti speravano in un chiarimento o in un ritorno di fiamma, ma le loro strade sembrano essersi completamente separate. Adesso, anche persembrerebbe essere ritornata la serenità secondo quando riportato da 'Il Vicolo delle News'. Il blog in questione ha infatti messo in evidenza alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai fan, i quali ipotizzano un avvicinamento tra la ragazza e l'ex tronista di Uomini e Donne,...

xhelenadelonge : giulia salemi molto più bella e rinata da quando non sta più con monte e adesso se la fa anche con cartasegna ma qu… - twittagorian : Anche Giulia Salemi ride di me - zazoomblog : Giulia Salemi la verità sul tradimento di Monte. Parla Isabella - #Giulia #Salemi #verità #tradimento… -