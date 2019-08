Cagliari | Nainggolan si ripresenta | “Avevo più offerte | ma la scelta è stata facile”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Prima conferenza stampa dopo il suo ritorno aper Radja, arrivato in prestito dall’Inter. Il centrocampista belga ha militato nel club sardo dal 2010 al 2014, prima di approdare alla Roma e dunque, lo scorso anno, in nerazzurro: “Il presidente Giulini ha fatto una cosa quasi impossibile: lo ringrazio, mi ha convinto subito a tornare qua. Avevo altrema per me è stato semplice scegliere. Avevo in testa quando sono andato via da qua di tornare ma magari non pensavo di farlo così presto. Ci sono cose extra calcistiche che hanno facilitato la miama in primis c’è la mia volontà di provare a fare qualche cosa di grande qui in Sardegna”. “Sono cresciuto in questi anni? Nel mio passato ho visto tante cose. Per questo ho deciso di vivere la mia vita al massimo. Ho commesso qualche errore ma ho sempre dato il massimo e voglio ...

