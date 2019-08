A Marco Bellocchio il premio Siae

Marco Bellocchio : "Se faccio il regista - lo devo a Camilleri" : “Che persona straordinaria Camilleri. È stato il mio primo e indimenticabile professore al Centro Sperimentale, pur avendo non molti anni più di me, ne ho un bellissimo ricordo”. A Taormina, dove il suo nuovo film, “Il traditore”, è stato premiato con sette Nastri d’Argento (su undici nomination) dopo i tredici minuti di applausi al Festival di Cannes, l’HuffPost ha incontrato il regista ...

Nastri d’Argento 2019 : trionfo assoluto per Marco Bellocchio che conquista sette premi : Stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri d’Argento 2019 che chiudono a Taormina stasera la 73.edizione. sette (su undici nomination) i riconoscimenti al ‘miglior film’ premiato anche per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e tra i ‘non protagonisti’ Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l’ottima ...