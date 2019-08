Tamponamento dopo una lite in discoteca : muore un Ragazzo di 21 anni - gravissimo l'amico di 18 : Un morto e un ferito gravissimo che lotta tra la vita e la morte. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi al termine di una lite tra giovani fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo (Bergamo). A precisare è la Polizia Stradale che questa mattina aveva diffuso la notizia di due giovani morti. A perdere la vita è stato Luca Carissimi, 21 anni, mentre l'amico ferito gravemente è Matteo Ferrari di 18 anni. Quest'ultimo è ...

Ragazzo di 18 anni muore in spiaggia : colto da una congestione mentre si trovava in acqua : Era partito con il padre da Buccino, in provincia di Benevento, per andare al mare nei pressi di Formia. Un diciottenne è morto sulla spiaggia di Scauri a causa di una congestione. Si è sentito male in mare e alcuni vicini di ombrellone hanno provato subito a rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri bagnanti hanno chiamato il 118, ma l’autoambulanza è giunta dopo venti minuti senza ...

Ragazzo di 18 anni muore in spiaggia per una congestione - polemiche sui soccorsi : Era partito con il padre da Buccino, in provincia di Benevento. Un Ragazzo rumeno - aveva appena compiuto 18 anni - è morto sulla spiaggia di Scauri, località balneare vicino Formia, a causa probabilmente di una congestione. Si è sentito male in mare e per lui, nonostante il soccorso di alcuni vicini di ombrellone che hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. I bagnanti presenti sul ...

Ragazzo di 12 anni colpito da cassonetto lanciato sulla spiaggia da 20 metri : è grave : Un Ragazzo francese di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia

Rapallo - Ragazzo di 16 anni folgorato in spiaggia : è grave : Rapallo, ragazzo di 16 anni folgorato in spiaggia: è grave Il giovane si sarebbe aggrappato a dei cavi per uscire dal mare, andando in arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, sull'arenile di fronte al castello Parole chiave: ...

Ragazzo di 17 anni in ottima salute - muore dopo uno starnuto - cosa è accaduto : Una vicenda tristissima quella accaduta a Middlesbrough, in Inghilterra, dove un Ragazzo di soli 17 anni è morto a causa di uno starnuto. Lo sfortunatissimo Ragazzo, Liam Andrews ha perso la vita a causa di un’emorragia celebrale provocatagli da un attacco di starnuti. Infatti, è accaduto che il Ragazzo ha fatto sei starnuti uno dopo l’altro e tale situazione gli ha aumentato la pressione sanguigna a tal punto che la testa non è riuscita ...

Cade da 15 metri d'altezza e precipita sulla banchina del Tevere : morto Ragazzo di 19 anni : Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre camminava lungo il parapetto

Roma - Ragazzo francese di 19 anni precipita sulla banchina del Tevere e muore : Al momento si ipotizza l'incidente, forse una bravata. Il ragazzo si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Era in compagnia di due amici

Fa il bagno con un amico e viene trascinato a largo : disperso in mare Ragazzo di 18 anni : Matteo Ubaldi, un 18enne umbro, è disperso dal pomeriggio di ieri, quando è stato trasportato dalla corrente mentre faceva...

Ragazzo di 22 anni si toglie la vita in diretta su facebook perché la sua ex si è sposata : Un Ragazzo di 24 anni si è tolto la vita perché la sua ex fidanzata si è sposata. Il Ragazzo che si chiamava Shyam Sikarwar, ma per tutti era Raj, ha voluto morire con una diretta su face book. E così le riprese lo filmano impiccato in un tempio nel villaggio di Rhaiba, in India. Il Ragazzo pare abbia lasciato un biglietto per i genitori in cui ha scritto così: “Mi manca e non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi ...

Udine - muore accoltellato Ragazzo di 18 anni : “Colpito da un minorenne durante una lite” : Un ragazzo albanese di diciotto anni è morto all’ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, un connazionale ancora minorenne ospite di una struttura di accoglienza. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. I due giovani avrebbero litigato per futili motivi.Continua a leggere

Si schianta con motorino dopo averne perso controllo : morto Ragazzo di 26 anni : Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ ...

Genova - Ragazzo cieco di 19 anni muore cadendo dalle scale : Il giovane stava attendendo la madre sul pianerottolo di casa: i due stavano er uscire quando per cause ancora da accertare è caduto dalle scale ed è morto.Continua a leggere

Cadavere di un Ragazzo di 28 anni ritrovato dentro una piscina pubblica a Milano : Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto, la scorsa notte, dentro una piscina aperta al pubblico a Milano. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l’allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell’impianto delle Milanosport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo.Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono ...