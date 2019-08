Precipita dal terrazzo e muore | giovane trovato in un lago di sangue dopo una serata

Roma - Precipita dalla mansarda : muore : 19.12 Il corpo a terra in un lago di sangue, precipitato dal terrazzo della mansarda fin giù nel cortile interno di casa. Così è stato trovato un uomo di 30 anni nella zona Infernetto a Roma, nella sua abitazione dove è cresciuto con la madre e il fratello. A scoprirlo i vicini che lo hanno notato ormai senza vita. In casa anche amico. Sembra che ieri sera abbiano organizzato una festa. Al momento non si esclude alcuna pista sulle cause ...

Genova. Precipita dalla ruota panoramica al Porto Antico : morta una donna : Una morte drammatica. Uno schianto al suolo dopo un volo di 20 metri. Così è morta una turista tedesca di

Dramma a Genova - turista Precipita dalla ruota panoramica e muore. Ipotesi suicidio : Tragedia venerdì sera al Porto Antico a Genova dove una donna, si tratterebbe di una turista straniera, è caduta dalla ruota panoramica. Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarla, la donna è morta. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, al momento si ipotizza il suicidio. A quanto ricostruito, la turista avrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima ...

Dramma nel Napoletano - 26enne parente del boss appena scarcerato Precipita dal quinto piano : è in fin di vita : Tragedia in pieno centro a San Giorgio a Cremano. Dopo dopo le 13:30 i passanti della frequentatissima via Manzoni hanno assistito al volo di un ragazzo, caduto dal quinto piano della sua abitazione,...

Cina - bimbo Precipita dal sesto piano ma i vicini lo salvano : Il piccolo, probabilmente dopo aver scavalcato la ringhiera del balcone, ha tentato di risalire ma è precipitato. I vicini, allarmati dalle urla, gli hanno salvato la vita. Si teneva aggrappato a una ringhiera, al sesto piano di un edificio a Chongqing, nella parte sud occidentale della Cina. Ma poi è caduto nel vuoto. Ma, fortunatamente, a salvarlo sono stati i vicini di casa, che lo aspettavano a piano terra con una coperta tesa. A riportare ...

Scappa dal balcone per sfuggire allo stupratore : Precipita nel vuoto - gravissima : Una storia orribile che arriva da San Giuseppe Vesuviano e ha per protagonista una donna. Per Scappare da uno stupro tenta di fuggire dal balcone e cade nel vuoto. La vicenda, terribili e degradante, si sarebbe verificata ieri domenica 28 luglio. Un uomo avrebbe attirato con uno stratagemma una signora russa in una casa disabitata per poi violentarla.. Lei, per Scappare dall’aggressore, si cala con delle cinghie dal balcone. Cade e si ferisce in ...

Alto Adige - Precipitano nel burrone tornando dal lavoro in malga : morte due ragazze : Avevano 17 e 19 anni. L'auto è finita nella scarpata cento metri più in basso. Ferite due colleghe che erano con loro

Bruciata viva dall’ex - Precipitano le condizioni di Antonietta Rositano : è in coma : Doveva uscire dall'ospedale dove è ricoverata da 4 mesi entro luglio, invece Maria Antonietta Rositani, la 42enne Bruciata viva dall'ex Ciro Russo, è ora in coma e in pericolo di vita. Le sue condizioni, che miglioravano lentamente, sono precipitate poche ore fa per una grave complicazione. È in pericolo di vita.Continua a leggere

Pakistan - recuperato grazie a un elicottero l’alpinista Francesco Cassardo - Precipitato dal Gasherbrum VII : È stato recuperato Francesco Cassardo, l’alpinista piemontese che sabato era precipitato dal Gasherbrum VII, vetta Pakistana di 6.979 metri. “Francesco è sull’elicottero verso Skardu”, ha annunciato su Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti. Il medico 30enne di Rivoli (Torino) appassionato di alpinismo era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto durante la discesa dalla vetta. I soccorsi che dovevano arrivare ...

Pakistan - Precipita dal Gasherbrum VII : gravemente ferito un alpinista piemontese. L’appello : “Mandate i soccorsi” : Francesco Cassardo, un alpinista piemontese, sabato è rimasto gravemente ferito sulle montagne del Pakistan. L‘uomo, medico all’ospedale di Pinerolo (Torino), è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII sull’Himalaya. È stato raggiunto dal compagno di cordata Cala Cimenti, alpinista e sciatore estremo, che è riuscito a raggiungerlo, mettendolo in sicurezza in parete e tenendosi in contatto con ...

Pakistan - l'alpinista Francesco Cassardo Precipita sul Gasherbrum VII. L'appello della famiglia : «Ancora nessun aiuto dall'Italia» : Sfidare una delle vette più alte dell'Himalaya, il Gasherbrum VII. Era questa la missione di Francesco Cassardo, 30 anni, medico e alpinista, che insieme all'amico Cala Cimenti aveva...

Genova - giovane cieco muore a 19 anni Precipitando dalle scale : «Stava aspettando la madre per uscire» : muore cadendo dalle scale mentre aspettava la madre. Un ragazzo cieco di 19 anni aveva preceduto la mamma, con la quale sarebbe dovuto uscire insieme, arrivando sulla tromba delle scale per chiamare...

Bordighera - serratura non funziona : 19enne Precipita dal terrazzo : Fabrizio Tenerelli Un turista torinese di 19 anni, in vacanza a Bordighera con gli amici, è precipitato per tre piani, la scorsa notte, mentre tentava di entrare in casa dal terrazzo per via di alcuni problemi alla serratura. È grave ma fuori pericolo di vita La serratura di casa non funziona, così prova a passare dal terrazzo, ma quando appoggia i piedi su un lucernario, la sottostante lastra di vetro si rompe e lui precipita per ...

Coppia fa sesso sul davanzale della finestra e Precipita dal 9 piano : lei muore sul colpo - lui si salva : Una Coppia stava facendo sesso sul davanzale di una finestra del loro appartamento al nono piano di un palazzo quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto per diverse decine di metri. La donna è morta sul colpo per un trauma cranico, l’uomo invece si è salvato solo grazie al fatto che il corpo della compagna gli ha attutito la caduta. È successo il 5 luglio scorso in Russia, a San Pietroburgo, ma la notizia è stata data ...