Poliziotti travolti da un camion sull’A12 | tre feriti | uno è grave

(Di domenica 4 agosto 2019) Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono statisull'autostrada A12 da un mezzo pesante nella galleria di Sant’Anna. Uno dei tresarebbe. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna. Previsioni traffico e meteo 3-4 agosto: strade bollenti Lunghe code per il secondo peggior fine settimana dell'anno. Meteo sereno al sud, alcuni temporali al nord e al centro La dinamica dei fatti. Unha investito un mezzo furgonato dell'assistenza stradale e una volante della polizia che stavano già prestando soccorso a un’auto che era ferma per un guasto. Dopo l’incidente sul posto sono prontamente arrivati i vigili del Fuoco di Chiavari e le ambulanze del 118.Traffico, bollino rosso e sciopero dei casellanti. Il bollettino di ...

