Nelle Filippine almeno 31 persone sono morte nel rovesciamento di due traghetti in mare

Maltempo Nelle Filippine : 3 traghetti capovolti - 25 morti : Le violente piogge monsoniche che stanno colpendo le Filippine hanno causato ieri il naufragio di 3 traghetti di collegamento tra le isole nella parte centrale dell’arcipelago, causando le morte di 25 persone. La polizia locale ha reso noto che almeno 55 passeggeri sono stati tratti in salvo, mentre 6 persone mancano all’appello. Delle 3 imbarcazioni che si sono capovolte solo una non trasportava passeggeri. L'articolo Maltempo nelle ...

Piogge monsoniche Nelle Filippine : allagamenti a Manila [GALLERY] : Le Piogge monsoniche stanno creando danni, vittime e gravi disagi in Asia. Nella gallery le immagini di Manila (Filippine) dove le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti. L'articolo Piogge monsoniche nelle Filippine: allagamenti a Manila [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti scosse di terremoto Nelle Filippine : crolli - morti e feriti : Due Forti scosse di terremoto hanno colpito il nord delle Filippine questa notte, provocando danni e purtroppo anche vittime. I terremoti si sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro...

Terremoto Nelle Filippine - due scosse di magnitudo 5 - 4 e 5 - 9 : otto morti e 60 feriti : Due scosse di Terremoto hanno fatto tremare le Filippine: la prima di magnitudo 5.4 e la seconda più forte di 5.9 gradi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali ci sarebbero al momento almeno 60 feriti e 8 morti. Il bilancio però potrebbe aggravarsi. La zona più colpita dal sisma è quella di Batan Island.Continua a leggere

Forti scosse di terremoto Nelle Filippine : almeno 8 morti e decine di feriti : Forti scosse di terremoto sono state avvertite nelle Filippine nelle scorse ore: in particolare, eventi magnitudo 5.4, 5.9 (01:37 ora italiana) e 5.7 hanno provocato danni a persone e cose. In base a un primo bilancio fornito dalle autorità, vi sarebbero almeno 8 vittime e decine di feriti. La provincia più colpita è quella di Batanes, formata da isole poco popolate a nord della più grande isola dell’arcipelago, Luzon. Non è stata diramata ...

Forti scosse di terremoto Nelle Filippine : almeno 4 morti e decine di feriti : Forti scosse di terremoto sono state avvertite nelle Filippine nelle scorse ore: in particolare, eventi magnitudo 5.4, 5.9 (01:37 ora italiana) e 5.7 hanno provocato danni a persone e cose. In base a un primo bilancio fornito dalle autorità, vi sarebbero almeno 4 vittime e decine di feriti. La provincia più colpita è quella di Batanes, formata da isole poco popolate a nord della più grande isola dell’arcipelago, Luzon. Non è stata diramata ...

Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti Nelle Filippine dopo un incidente stradale : Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nella provincia di Cebu, Filippine, dopo che il pulmino su cui viaggiavano ha avuto un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista, che è tra i feriti, ha perso

Dengue : allerta Nelle Filippine - 106mila casi e 456 morti : A causa di un grave focolaio di Dengue, le Filippine hanno dichiarato lo stato di allerta nazionale: sono stati registrati oltre oltre 106.630 casi registrati nella prima metà dell’anno e 456 morti, di cui la maggior parte bambini di età inferiore ai 5 anni. La diffusione della Dengue è aumentata dell’85% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo quanto spiegato in una conferenza stampa dal Ministro della Salute, ...

Scossa di terremoto magnitudo 5.8 Nelle Filippine : 25 feriti : Un terremoto magnitudo 5.8 ha terrorizzato gli abitanti del sud delle Filippine: il sisma si è verificato ieri alle 20:42 UTC a 5 km est-sudest da Cantilan, ad una profondità di 11,8 km, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense USGS. L’evento ha colpito la costa nord-est dell’isola di Mindanao ed è stato seguito da altre 7 repliche di minore intensità. Venticinque persone sono rimaste ferite e alcune chiese ...