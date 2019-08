Marica Pellegrinelli in love con Charley Vezza | ma la mamma di lui non approva

Marica Pellegrinelli ha una nuova storia d’amore? : Melissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli riuniti per un giorno : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono riuniti come una famiglia per un giorno speciale: il compleanno della figlia Raffaella Maria. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli per il giorno del compleanno della figlia Raffaella Maria si sono riuniti per festeggiare i suoi 8 anni. La bambina, come giusto che sia, ha ricevuto così tutte le attenzioni da mamma e papà. Entrambi i genitori hanno postato su Instagram la loro dedica ...

Aurora Ramazzotti - gli auguri social alla figlia di Marica Pellegrinelli e suo padre Eros - : Francesca Galici Per la prima volta dalla separazione di suo padre da Marica Pellegrinelli, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e condivide un post della modella per fare gli auguri a sua sorella Raffaela Dopo alcuni giorni di clamore mediatico, è calato il silenzio sulla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due hanno condiviso 10 anni d'amore, due figli e tantissime avventure, spesso condivise sui social. Come ...

Marica Pellegrinelli - va a gonfie vele col nuovo fidanzato ma c’è un grosso ostacolo : “Lei non vuole” : Si torna a parlare di Marica Pellegrinelli. Poco dopo la rottura con Eros Ramazzotti, dopo dieci anni d’amore e due figli insieme, è esploso il gossip di un presunto flirt della modella bergamasca con Charley Vezza, l’imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”. A rivelarlo era stato Alberto Dandolo per ‘Dagospia’, che raccontava anche come sarebbe stata Marica a dire basta ad Eros. Il rumor ...

Marica Pellegrinelli e Vezza sempre più innamorati (ma la suocera si oppone) : Marica Pellegrinelli, amore a gonfie vele con Vezza: presto non si nasconderanno più Marica Pellegrinelli pare abbia trovato l’amore tra le braccia di Charley Vezza dopo aver messo fine alla sua storia con Eros Ramazzotti. Che le cose tra la Pellegrinelli e Vezza vadano benissimo pare essere pronto a scommettere il settimanale Oggi che, nella […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Vezza sempre più innamorati (ma la suocera si oppone) ...

Aurora Ramazzotti parla della rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli : «Ecco cosa penso di lei» : Su Leggo.it le ultime novità. Aurora Ramazzotti e la rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli. A pochi giorni dalla bufera social, a causa della quale il cantante romano aveva diffuso un video per difendere l’ex moglie dagli haters, anche Aurora ha detto la sua sulla vicenda. In un’intervista al settimanale Oggi, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con Marica Pellegrinelli. «Dispiace anche a ...

Marica Pellegrinelli – Segnale forte da parte di Michelle Hunziker : Il portale “Di lei” ha pubblicato in merito al rapporto tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. La showgirl, con un gesto plateale, si schiera dalla parte dell’ex marito Eros Ramazzotti. Marica Pellegrinelli – Strappo con Michelle Hunziker. “Michelle Hunziker ha definitivamente smesso di seguire Marica Pellegrinelli su Instagram, lasciando così intendere di essere schierata a difesa dell’ex marito. La ...

Marica Pellegrinelli - bikini da urlo su Instagram. E dimentica Eros : Una passeggiata sul bagnasciuga, baciata dal sole del pomeriggio, sulla sabbia finissima, con mare e cielo blu tutto intorno a lei. Marica Pellegrinelli si butta alle spalle i giorni per lei difficilissimi che sono seguiti alla separazione (consensuale) dall’ex marito Eros Ramazzotti, e si rilassa regalandosi una bella giornata di mare. Uno scatto che racconta non solo un semplice momento di relax ma anche un po’ lo stato d’animo della modella, ...

Aurora Ramazzotti : "Marica Pellegrinelli? Cattiverie gratuite. Sto vicino a mio padre - siamo legatissimi" : Aurora Ramazzotti ha concesso un'intervista al settimanale Oggi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che, giusto poco fa, ha condiviso, per sbaglio, il numero di telefono della madre (!), oltre a parlare dei suoi illustri genitori, ha parlato a fondo anche del suo fidanzato Goffredo Cerza e dell'ormai ex moglie di suo padre, Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due fratelli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La Ramazzotti, però, ha ...

Ora che è finita con papà Eros - Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Marica Pellegrinelli : È finito l’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il cantante l’11 luglio scorso ha ripreso il World tour Vita ce n’è, dopo la pausa forzata per l’operazione alle corde vocali e pochi giorni prima lui e la mamma dei suoi figli più piccoli (Raffaela Maria e Gabrio Tullio) hanno confermato quella crisi sussurrata da mesi ma ancora incredibile per i fan. “Sono stati dieci anni meravigliosi ma il nostro matrimonio è finito”, recita ...