Evra | ' Pogba si è sentito davvero amato alla Juve | volevo dare un pugno a Suarez'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Lantus lascia spesso un segno indelebile nei giocatori che ne hanno fatto parte e tra questi c’è anche Paul. A parlare del rapporto tra il centrocampista e il club di Andrea Agnelli è il connazionale Patricein un’intervista rilasciata al Daily Mail, nella quale parla anche dell’episodio di razzismo nei suoi confronti da parte di. Perle di saggezza Il terzino ha annunciato da poco il suo addio al calcio giocato, ma rimane sempre un leader del settore e non rinuncia ad elargire consigli ai suoi amici., così come il gigante di Lagny sur Marne, ha vissuto l’esperienzae al Manchester United, oltre che in Nazionale, per cui entrambi conoscono bene gli stessi ambienti. L’intervistato ha iniziato il suo racconto precisando che il futuro di Paulrimane un mistero, ma di una cosa è sicuro che in bianconero il giovane ha vissuto anni durante i quali è ...

DiMarzio : Le parole di #Evra su #Suarez e il possibile addio di #Pogba a #ManchesterUnited ?? - tuttosport : #Evra: '#Pogba alla #Juve si sentiva amato, al #ManchesterUnited no' ????? - SkySport : ? Poi sui problemi con #Suarez nel 2011?? #SkySport #SkyCalciomercato -