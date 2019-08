È morto il regista statunitense D A Pennebaker | quello del famoso documentario su Bob

È morto il regista statunitense D.A. Pennebaker - quel del famoso documentario su Bob Dylan “Dont Look Back” : È morto il documentarista statunitense Donn Alan Pennebaker, diventato famoso per il documentario del 1967 Dont Look Back, registrato in presa diretta durante una tournée di concerti che il cantautore statunitense Bob Dylan fece nel Regno Unito nel 1965, poco più

È morto Mattia Torre : sceneggiatore - regista - autore televisivo anche di Guzzanti. Padre di Boris : Mattia Torre, sceneggiatore, commediografo e regista italiano, noto soprattutto per aver scritto, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, la serie cult ‘Boris’, è morto oggi all’età di 47 anni, dopo una lunga malattia.Tra i primi ad esprimere cordogliosui social network, Corrado Guzzanti, con cui Torre aveva scritto anche la serie ‘Dov’è Mario?′ “Mattia Torre, amico ...

morto Luciano De Crescenzo : addio allo scrittore e regista napoletano : È Morto oggi a Roma, all'età di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni...

E' morto Andrea Camilleri - drammaturgo - regista e sceneggiatore siciliano : L'autore Andrea Camilleri all'età di 93 anni è deceduto ieri alle 8.20 all' ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato dal 17 giugno a causa di un infarto. Il suo ultimo desiderio era avere un funerale privato, senza camera ardente. Una volta sepolto, però, la famiglia comunicherà il luogo in cui riposerà Camilleri, così che i fan possano fargli visita....Continua a leggere

morto Andrea Camilleri - geniale creatore di Montalbano : fu scrittore - regista e personaggio : Sono pochissimi gli scrittori veri che, oltre a diventare popolari per i loro libri, riescono ad essere amati anche come personaggi. Andrea Camilleri, Morto oggi a 93 anni, era uno di questi e ha...

Modica piange il regista Giorgio Sparacino - morto a 75 anni : Dolore e tristezza per la scomparsa dell’attore e regista Giorgio Sparacino. Il sindaco e l’amministrazione comunale vicini alla famiglia

Ugo Gregoretti e l’ironia come “approccio all’esistenza”. Una delle ultime intervista del regista morto a 88 anni : regista, attore e giornalista, Ugo Gregoretti è morto alcuni giorni fa nella sua casa di Roma a 88 anni. In quest’intervista, girata nel 2016 a Pontelandolfo (paesino del Sannio in cui Gregoretti aveva spostato il suo ricco archivio), l’intellettuale spiegava come per lui l’ironia fosse un fatto naturale, un’inclinazione fisiologica da utilizzare per comprendere la società contemporanea. O per cambiare a martellate la ...

morto Ugo Gregoretti - regista e autore che diede una santa alla Rai : Si e' spento nella sua casa di Roma, Ugo Gregoretti, aveva 88 anni. Domani sabato 6 luglio i suoi funerali saranno celebrati alle 18 nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma. Prima l'appuntamento con la camera ardente sara' alla Casa del cinema dalle 10 alle 13. Drammaturgo, giornalista, attore e regista. Era tutto questo Ugo Gregoretti, personalita' storica della televisione italiana. Dopo aver terminato gli studi classici a ...

