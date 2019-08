Cerciello | parla la famiglia Elder | allʼopinione pubblica data una versione incompleta

Carabiniere ucciso a Roma - parlano gli inquirenti : "Cerciello in servizio ma aveva dimenticato la pistola" : Lunga conferenza stampa sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega: "Giusta la scelta di intervenire in borghese, basta ombre e presunti misteri". Sulla foto del ragazzo americano bendato in caserma interviene il procuratore Prestipino: "Indiziati interrogati nel...