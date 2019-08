Svelati temi e data d’uscita di The L Word | Generation Q | nuovi indizi sul “ritratto

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 3 agosto 2019) The LQ ha finalmente unad'uscita. Il sequel della serie cult sulla comunità lesbica di Los Angeles tornerà su Showtime l'8 dicembre con ottoepisodi. I produttori e alcuni membri del cast hanno partecipato ieri a un evento stampa organizzato dalla Television Critics' Association, durante il quale sono stati discussi svariati dettagli sul passato e il futuro della serie creata da Ilene Chaiken e ora in mano a Marja-Lewis Ryan. Secondo quanto anticipato nelle ultime settimane, The LQ riporterà sullo schermo tre delle interpreti più amate della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moenning e Leisha Hailey – e una lunga serie di volti. Come già annunciato si tratta di Arienne Mandi, Leo Shang, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi, Jamie Clayton e delle ultime guest star Brian Michael, Stephanie Allyne, Olivia Thirlby, ...

