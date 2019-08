Stessi volti | stessi incarichi | la nuova Commissione Ue assomiglia sempre di

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019)partiti, in alcuni casi l’ambizione suggerisce anche lo stesso portafoglio. Più laUe assume connotati, più si fatica a non notare una certa somiglianza con quella appena scaduta. Come in un sistema di porte girevoli per cui la stanza in cui si entra è la stessa dalla quale si è usciti. Ma tant’è: le istituzioni europee - e quelle internazionali indirettamente collegate nel grande gioco delle poltrone - saranno composte in larga parte dagliuomini e donne degli ultimi cinque anni. Altro che il “cambiamento” promesso sia dai partiti europeisti sia da quelli cosiddetti sovranisti in campagna elettorale. Né c’è da stupirsene, visto che a sostenere la neopresidente della, la tedesca Ursula von der Leyen ci sono le stesse famiglie Ue che hanno dato le carte ...

paoloigna1 : Stessi volti, stessi incarichi: la 'nuova' Commissione Ue assomiglia sempre più a quella appena scaduta (di C. Paud… - pizzutiscampia : Stessi volti, stessi incarichi: la 'nuova' Commissione Ue assomiglia sempre più a quella appena scaduta (di C. Paud… - Meinkaiser93 : @CarloBottaAdv Peró su una cosa dei minibot ha ragione : potevano essere migliori. Personalmente avrei optato per r… -