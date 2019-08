Prova a rapinare una donna e lei lo massacra di botte

Fonte : baritalianews

(Di sabato 3 agosto 2019) Un ragazzo hato aunaevidentemente non ha riconosciuto Polyana Viana , pugile professionista. L’uomo le si è avvicinato una notte di un sabato verso le 20.00. intimandole di dargli ciò che aveva perché era armato. La ragazza, fighter UFC , gli ha assestato pugni e calci e alla fine ha fatto una presa da soffocamento. Dopo di che quando l’uomo era immobilizzato ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo prima è stato soccorso perchè lalo aveva ridotto davvero male e poi lo hanno arrestato. La fighter brasiliana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “quando l’ho visto era seduto vicino a me. Mi ha chiesto che ora fosse, gli ho risposto, ma ho visto che non se ne andava. Dunque ho fatto il gesto di rimettere il mio telefono in tasca. Lui ha detto: ‘dammi il telefono. Nonre a reagire perché sono armato’. Quindi ha messo la sua mano su ...