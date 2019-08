Palmas-Magnini | amore hot e costumi top

Fonte : newscronaca.myblog

(Di sabato 3 agosto 2019) L’estate di Filippoe Giorgiaè più bollente che mai sotto il sole della Sardegna o sulle bianche spiagge delle Bahamas. Belli come sempre e innamorati come non mai, si coccolano sulla sabbia e si lasciano accarezzare dalle onde in un mix perfetto di tenerezza e passione… e intanto mettono in mostra corpi scolpiti esuper trendy. Filipposembra un dio greco mentre esce dall’acqua con i muscoli guizzanti e gli addominali scolpiti in bella mostra. Il campione di nuoto durante le vacanze è stato protagonista della cronaca sarda grazie al salvataggio in mare di un turista. Su Instagram posa con fare deciso con addosso shorts stampati Mc2 Saint Barth o boxer di un bel rosso squillante Effek. Giorgianon è certo da meno. Gioca con la sensualità, grazia ed eleganza, scegliendo di volta in volta bikini Matinee, Suahru o Tiarè che mettono in risalto il suo ...

