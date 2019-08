Napoli | regala posacenere in spiaggia | le reazioni dei bagnanti all’iniziativa dei Verdi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) “Le possore un? Come vede laè piena di mozziconi. Così combattiamo l’inciviltà di certi fumatori”. Militanti ed esponenti di Europa Verde hanno distribuito una serie di contenitori riciclabili per le sigarette lungo lalibera della Rotonda Diaz, a. Tra loro, anche il consigliere deiin Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli,a cui lo scorso 6 luglio è stato bruciato il motorino, come gesto di intimidazione, per il suo impegno contro i parcheggiatori abusivi. L'articoloin: ledeiall’iniziativa deiproviene da Il Fatto Quotidiano.

