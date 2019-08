«Mindhunter» | che cosa aspettarci dalla seconda stagione

Nel teaser della seconda stagione di Mindhunter anche Charles Manson : http://www.youtube.com/watch?v=wIazdDw4tao Dopo i primi episodi diffusi nel 2017, arriva finalmente la seconda stagione di Mindhunter, annunciata in queste ore da un nuovo inquietante e concitato teaser. La serie tv di Netflix creata dal regista David Fincher torna a occuparsi della profilazione dei serial killer, scienza che nell’epoca in cui è ambientata, ovvero la fine degli anni Settanta, era ancora in fase di incubazione. I ...

Mindhunter 2 : si parlerà anche dei delitti di Charles Manson e David Berkowitz : "Mindhunter", uno dei crime drama più belli degli ultimi anni, acclamato sia dagli utenti di Netflix (dove va in onda) che dalla critica, sta per tornare. Dopo due anni di attesa, i fans della serie potranno finalmente vedere "Mindhunter 2", che sarà disponibile dal 16 agosto. Di cosa parla 'Mindhunter'? Ambientato sul fine degli anni '70, "Mindhunter" vede come protagonista Holden Ford (Jonathan Groff), negoziatore dell'FBI non entusiasta del ...