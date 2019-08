Lutto nel mondo della pallavolo | addio a Federica De Biasi | lottava da anni contro la

Lutto nello sport : muore la pallavolista Federica De Biasi. Da 5 anni combatteva contro la leucemia : “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”. Scriveva così Federica De Biasi in un suo post su Instagram. Era pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Cinque anni fa la triste scoperta: era malata di leucemia. Ha combattuto con le unghie e con i denti, come faceva in mezzo al campo, ma alla fine si è arresa. Proprio a ridosso del suo ...

Lutto nella MotoGp : Luca Semprini è morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni : È una notizia che scuote tutto il mondo della MotoGp. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca. Luca Semprini, giornalista e addetto stampa Ducati in MotoGp, è morto nella notte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.\\ Luca è morto nella notte, ...

Le notizie del giorno – Calciatore pubblica video porno sul web - Lutto nel calcio italiano : Clamoroso episodio che si è verificato nelle ultime ore e che riguarda un Calciatore, una situazione che non ha nulla a che vedere con il campo ma che ha comunque portato motivo di discussione. Clinton N’Jie, 25enne neo attaccante della Dinamo Mosca e nazionale si è ripreso a fare sesso con una ragazza, poi ha pubblicato tutto sui social ed in poco tempo il video è diventato virale scatenando la reazione dei fan e di tutto il mondo del ...

Morto Raffaele Pisu : Lutto nel mondo dello spettacolo : È Morto Raffaele Pisu. Il popolare attore e personaggio televisivo aveva 94 anni e soffriva da tempo di una malattia. Il noto comico era ricoverato all'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) e si è spento oggi, 31 luglio. Il commosso saluto del figlio sui social Antonio Pisu, regista e figlio del noto attore, ha voluto condividere il commovente ricordo di Raffaele, postando sui social una foto che lo ritraeva da bambino in compagnia dei ...

“I suoi sforzi non sono bastati”. Tragico Lutto nel cinema : l’amato attore è morto : lutto nel mondo del cinema. È morto a 85 anni un mito del genere “spaghetti western”. È morto George Hilton, l’attore uruguaiano naturalizzato italiano, che tutti ricordano non solo per i film western ma anche per i thriller e gli horror italiani, quelli degli anni ’60, ’70 e ’80. Jorge Hill Acosta y Lara, questo il suo vero nome, era sbarcato nel cinema italiano agli inizi degli anni ’60. Tra i suoi personaggi più noti, Allelujah, Tresette e ...

E' morto Bartolo Pellegrino : Lutto nella politica siciliana : E' morto Bartolo Pellegrino: politico di lungo corso, fu deputato dell'Assemblea regionale nella VII, XI e XII legislatura. Cordoglio i. Miccichè

Boxe in Lutto - Hugo Santillan è morto : letali i colpi subiti nel match di sabato contro Javier Abreu : Il mondo della Boxe è ancora in lutto, oggi è scomparso Hugo Alfredo Santillan in seguito ai danni cerebrali riportati durante il match disputato sabato scontro contro l’uruguayano Eduardo Javier Abreu a San Nicolas. L’argentino, che combatteva di fronte al proprio pubblico, era collassato durante la proclamazione del vincitore, era stato trasportato prontamente in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il ...

Lutto nel cinema : morto l’attore Rutger Hauer - indimenticabile in Blade Runner : Addio a Rutger Hauer, l’attore olandese che impersonò il replicante di Blade Runner, film cult di fantascienza con Harrison Ford. La conferma arriva dall’agente dell’attore, Steve Kenis, a Variety che ha detto che l’attore è morto il 19 luglio nella sua casa olandese e che il funerale si è svolto nella giornata di oggi, 24 luglio. Rutger Hauer aveva 75 anni. Un curriculum infinito, con più di 170 titoli, ma l’attore deve la sua ...

Lutto nel mondo della musica : morto a 39 anni dj Luca - in arte Shake The Rockfather : Luca Casalucci, trentanove anni, è andato a dormire nella sua abitazione di Musile di Piave e non si è più risvegliato. Originario del Trevigiano, era molto conosciuto tra la Marca e il Veneziano, sopratutto nel mondo della notte. Probabilmente è stato stroncato da un malore. Tanti i ricordi sui social. Classe 1980, originario di Monastier, Luca in arte dj Shake The Rockfather, era conosciutissimo nei locali tra la Marca e il veneziano dove ...