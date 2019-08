Louise Signore | 107 anni e un segreto | non sposarsi

Fonte : vanityfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Una partita a bingo dopo pranzo, qualche passo di danza, cibo italiano ma soprattutto nessun marito nei dintorni. È questo l’elisir di lunga vita di, originaria di New York, 107appena compiuti. «Devo fare esercizio fisico», ha raccontato intervistata dalla CBS. «Per questo spesso ballo e dopo pranzo, gioco a bingo. Così ho una giornata piena». E in tutte le sue faccende, dalla spesa al bingo,sta alla larga da sedia a rotelle o bastone e si muove in autonomia. Happy Birthday to Ms.Jeanon her 107th birthday!! The “youngest at heart” resident of Co-op City. pic.twitter.com/PovTP93Q4g — Jamaal T. Bailey (@jamaaltbailey) July 31, 2019 Ma il vero, secondo la signora, è restare single per tutta la vita. «Penso che sia questo il motivo dei miei 107…non mi sono mai sposata. Mia sorella dice “Vorrei non essermi ...

annamariamoscar : Spegne 107 candeline e giura che il segreto della sua longevità è il non essersi mai sposata -… - Radio105 : Louise Signore ha rivelato il suo segreto ?? Eccolo ?? #matrimonio #2agosto - Alfonso0070 : RT @KeblogIT: Al suo 107° compleanno le chiedono il segreto della #longevità: “Non sposatevi” -