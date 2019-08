X Factor | Sfera Ebbasta debutta come giudice | “Sono emozionato Spero di non fare

Sfera Ebbasta pronto per X Factor : "Vorrei diventare come Vasco" - : Andrea Conti Il nuovo giudice del talent di Sky Uno si racconta a cuore aperto e si prepara per il debutto il 12 settembre Sfera Ebbasta prova a ripartire, dopo le polemiche sui tragici fatti della discoteca di Corinaldo dove sono morte sei persone e sulla mancata partecipazione a “The Voice Of Italy”, con la nuova edizione di “X Factor”. Insieme a Manuel dei Subsonica e Malika Ayane, è sul giovane e popolare trapper che si concentra ...

Cattelan : "Sanremo? Se ne parla - mi fa piacere. Vi racconto i nuovi giudici di X Factor. Sfera? Ragazzo educato - per niente oscuro" : Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più in voga del panorama italiano. Lo stesso Pippo Baudo ha più volte ribadito come possa diventare il suo erede. Con sempre maggiore insistenza si parla di lui in ottica Festival di Sanremo e questa volta, in un’intervista a La Stampa, non smentisce: “Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che in questo periodo le proposte non mancano”.Il presentatore piemontese ...

Salmo spiega il no a X Factor e cita Sfera Ebbasta e Fedez : 'Per me viene prima la musica' : Ieri notte è andata in scena, o meglio in viaggio, l'Open Sea Republic Red Bull, la crociera in musica di Salmo che ha solcato per due giorni il Mar Ligure e il Mar Tirreno, partendo da Genova. Durante l'evento, il protagonista assoluto è stato ovviamente il rapper sardo classe 1984 che, oltre a fornire un'anticipazione di un suo prossimo brano - con ogni probabilità si tratterà del remix di "Ho paura di uscire" - ha rilasciato alcune ...

Sfera Ebbasta sfotte sui social chi boicotta X Factor : Il trapper, contestato dal pubblico di X Factor, risponde agli hater che non lo vogliono seduto dietro il banco dei giudici del talent musicale e sui social prende in giro chi lo attacca. Le registrazioni di X Factor sono appena cominciate, i giudici stanno dicendo i primi "sì" ma la polemica su Sfera Ebbasta giudice non accenna a placarsi. Subito dopo l’ufficializzazione della squadra dei quattro giudici, composta da Mara Maionchi, ...

Sfera Ebbasta prende in giro chi boicotta X Factor - il web si divide : A ormai più di sei mesi di distanza dalla tragedia, le polemiche sui fatti del Lanterna Azzurra di Corinaldo non accennano a placarsi. Anzi, la recente notizia dell'ingaggio di Sfera Ebbasta come giudice per la prossima edizione di X Factor Italia assieme a Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica, sembra aver decisamente riportato l'attenzione sulla questione e il conseguente malcontento ai massimi storici. Sono stati tantissimi ...

X Factor al via - Sfera Ebbasta non piace : "Coso colorato in mezzo a tre artisti" - : Novella Toloni Le audizioni del talent musicale di Sky sono cominciate, ma la maggior parte del pubblico non apprezza la scelta di inserire tra i giudici il trapper Sfera Ebbasta che, sui social, viene pesantemente criticato Sono ufficialmente cominciate le audizioni di X Factor 13. Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno, infatti, preso posto dietro il banco dei giudici per iniziare la selezione dei talenti da ...

X-Factor 2019 - Andrea Nobili : “La presenza di Sfera Ebbasta è inopportuna” : Il garante dei diritti delle Marche Andrea Nobili ha criticato la decisione di Sky Uno di affidare il ruolo di giudice a Sfera Ebbasta nel talent show X-Factor

I genitori delle vittime di Corinaldo contro Sfera giudice a X Factor : «Boicottiamo il programma» : L’associazione che raccoglie i parenti delle vittime della strage in discoteca esprime il suo dissenso sulla partecipazione del trapper come giudice al talent show su Sky

STRAGE DI CORINALDO/ Sfera Ebbasta a X Factor ma nessuna giustizia per le vittime : Sfera Ebbasta fa discutere, otto mesi dopo i familiari delle vittime della STRAGE alla finta disocteca di CORINALDO ancora senza giustizia.

X Factor 2019 - parla la famiglia di una vittima di Corinaldo : “Nostra figlia morta senza giustizia - Sfera Ebbasta in tv” : FQ Magazine X Factor 2019, ecco i nomi dei nuovi quattro giudici: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika e Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor non è piaciuta a molti fan della trasmissione, ha generato nuove polemiche sull’opportunità di un suo ruolo nel programma dopo la strage del “Lanterna Azzurra” ...