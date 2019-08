Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Oggi èaldinei panni die di. Oggi, 2 agosto, la Rai la sciolto le riserve e comunicato in viail nome dele deldel prossimodella Canzone Italiana. Come emerso precedentemente in rete, il nome è quello di... e Fiorello lo sapeva!Era solo un'ipotesi, poi la notizia si è sparsa a macchia d'olio in seguito alle dichiarazioni di Fiorello che ripetutamente ha fatto riferimento adcome il nuovodeldi, che il prossimo anno giungerà all'edizione numero 70.Alle prime ipotesi si era aggiunta l'assenza di dichiarazioni diin merito all'incarico, ai tempi della presentazione dei palinsesti Rai. Si parlava di una serie di programmi, alcuni dei quali non potevano ancora essere rivelati.non sarà solo sul ...

salvo_ricci : È ufficiale! #Amadeus conduttore e direttore artistico di #Sanremo2020 ?? - OptiMagazine : Ufficiale: Amadeus al Festival di Sanremo 2020, conduttore e direttore artistico - MarcoIlduigi : #Amadeus conduttore ufficiale di Sanremo 2020 affiancato dai volti storici che hanno costruito la storia del Festiv… -