Trapani | locale caldaie adibito a centrale spaccio | due arresti nel quartiere Bronx

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Avevano trasformato ildi un palazzo di via Vito Catalano, neldi, in unadello. Aglidomiciliari sono finiti Carmelo Schifano, 35 anni, e Filippo Giacalone, 25 anni. I poliziotti, al momento dell'irruzione

trapani24h : Sicilia, è boom per le imprese del turismo. Cresce l'artigianato locale e il food tipico - trapani24h : Guida in stato di ebrezza, spaccio e prostituzione: notte di controlli della Polizia Locale - trapani24h : Degrado in centro Monza: interviene la Polizia locale -