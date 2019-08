Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA DI TORRE DEL FISCALE E VIA ANNIA REGILLA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER L’INTENSOINCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBONINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, NOMENTANA-LA RUSTICA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA CODE ANCHE SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA E DA SPINACETO AL RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTà ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO QUESTA NOTTE PER LAVORI DALLE 22 ALLE 6 è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA ...

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Rioveggio e #Calenzano e tra #Firenzuola e #Aglio. #viabiliTOS - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code causa traffico intenso tra Barriera Di Roma Est (Km 8,4) e A24 Allacciamento A1 Milano N… - romadailynews : Traffico Roma del 02-08-2019 ore 19:00: DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA… -