Temptation Katia Fanelli spero che Vittorio non prende un due di picche da Vanessa

Temptation Katia Fanelli Vittorio sarà deluso da Vanessa : Temptation Island 2019 parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura del docureality Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata pensava di lui. All’interno del villaggio dei ...

Temptation - Katia parla del flirt tra Vittorio e Vanessa : 'Lui prenderà un due di picche' : L'esperienza di Temptation Island si è ormai conclusa, e per le coppie protagoniste di quest'edizione è giunto il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. Tra queste vi sono anche Katia e Vittorio che, dopo aver messo alla prova i rispettivi sentimenti nel villaggio delle tentazioni, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva, e quindi di intraprendere due strade differenti. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Fanelli ha ...

Temptation Island - Katia : “La mia famiglia non parla più di Vittorio” : Katia Fanelli di Temptation Island: “La mia famiglia sperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria di Temptation Island che non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è la famiglia di Katia Fanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stata Katia Fanelli ...

Vittorio dopo Temptation : come va con Vanessa - duro confronto con Katia : Vittorio dopo Temptation: la conoscenza con Vanessa prosegue, dure parole su Katia Vittorio Collina dopo Temptation Island parla di quanto accaduto durante la sua esperienza. Nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, il presentatore si lascia andare a delle bellissime dichiarazioni per Vanessa Cinelli, ma non per Katia Fanella. Sembra proprio che quest’ultima sia […] L'articolo Vittorio dopo Temptation: come va con ...

Grande Fratello Vip : Katia Fanelli di Temptation Island nel cast? : Katia Fanelli concorrente del Grande Fratello Vip? La sua risposta C’è chi vorrebbe vederla tronista, chi sogna per lei L’isola dei famosi e chi, invece, la vedrebbe a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip. Katia Fanelli di Temptation Island a sorpresa è stata capita e amata da molti telespettatori e continua ad essere inondata di messaggi d’affetto sui social. In queste ore la ragazza ha voluto rispondere a chi le ha ...

Katia Fanelli dopo Temptation Island : “Non fermatevi alle apparenze” : Temptation Island, Katia Fanelli torna sui social: le sue prime parole Come tutti sapranno molto bene, la produzione di Temptation Island 2019 non ha permesso ai partecipanti di scrivere alcunchè sui social nel periodo di messa in onda del programma. Ma ovviamente, una volta finita la trasmissione, tutti sono tornati prontamente sul web per parlare di questa loro esperienza televisiva. E tra questi anche Katia Fanelli ha voluto dire la sua, ...

Katia Fanelli dopo Temptation Island : “Non fermatevi alle apparenze - ricordatevi di essere fotonici” : Katia Fanelli è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. La 'fotonica' fidanzata con Vittorio Collina, ma attratta dal tentatore Giovanni Arrigoni, nella puntata conclusiva del programma ha dovuto confermare la rottura con il suo ex, per poi ringraziare coloro che l'hanno supportata tramite un messaggio su Instagram.Continua a leggere

Katia e Vittorio dopo il falò a Temptation Island : nuove consapevolezze : Vittorio lascia Katia al falò di confronto di Temptation Island: nuove consapevolezze per Collina Nella serata di lunedì 29 luglio abbiamo assistito ai falò di confronto delle ultime tre coppie rimaste a Temptation Island. E quella formata da Katia e Vittorio era tra queste. Collina ha deciso di rompere e per sempre con la fidanzata, […] L'articolo Katia e Vittorio dopo il falò a Temptation Island: nuove consapevolezze proviene da Gossip e ...

Temptation Island - Vittorio : "Io e Katia abbiamo bisogno di cose diverse". Lei : "Non credo di aver sbagliato" : "Io so che quando lui prende una decisione, la prende e basta. Alla fine però io non credo di aver sbagliato come ha ribadito lui. Ma come fa a dire di non essersi innamorato? Come fa a dire che è un’amica? A un’amica le diresti che la baceresti e andresti oltre?". Così Katia Fanelli si è espressa a Witty subito dopo la fine della registrazione dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri su Canale 5. La bionda 'fotonica' si ...