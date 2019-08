Stampato in 3D un prototipo di cuore umano

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019) (foto: Getty Images) Creare artificialmente tutte le parti del, con un nuovo metodo di stampa 3D, e assemblarle. Ci è riuscito un gruppo di ricerca della Carnagie Mellon University, che per la prima volta, grazie alla bioingegneria, ha realizzato tutte le parti dela partire dal collagene e dalle cellule umane. Dai capillari ai ventricoli, fino all’architettura finale dell’organo, che ha le dimensioni di quelle deldi un neonato, tutto a partire dal collagene. I risultati sono pubblicati su Science. I ricercatori hanno messo a punto e utilizzato un nuovo metodo di stampa 3D del collagene per realizzare le parti che compongono il. Il nuovo metodo si chiama Fresh (anzi, per la precisione Fresh v2.0 dopo la prima versione del 2015). Questa tecnica è in grado di produrre interi tessuti e creare architetture biologiche complesse a partire dal ...

