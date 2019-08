Open Arms salva 124 migranti | Ci serve subito un porto sicuro

La nave Open Arms ha soccorso 123 migranti : anche donne incinte e bambini : L’imbarcazione della ong spangola ha recuperato migranti da due imbarcazioni al largo della Libia: «Non si sarebbero salvati»

Migranti - Open Arms soccorre 124 persone e cerca “un porto sicuro”. Il Viminale firma il divieto d’ingresso : Sono 124 i Migranti a bordo della nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms intervenuta in due diversi naufragi tra la serata di giovedì e la mattina di venerdì. Nella prima operazione di soccorso, secondo quanto riferito dal fondatore dell’organizzazione, Oscar Camps, l’equipaggio ha avvicinato un gommone in avaria a circa 70 miglia dalle coste di Zuwarah (Libia), in acque internazionali, e la sua posizione è stata segnalata ...

Open Arms salva altri 69 migranti - ora sono in 123 a bordo : La nave della ong spagnola soccorre "persone con evidenti segni di torture subite in Libia". "Ci sono bambini e donne incinte, una già in travaglio". E Salvini parla ancora di "ricatto" della Ue sulla disponibilità della Germania

Migranti - Open Arms ne soccorre altri 68 - ora a bordo sono 123 : “Serve un porto sicuro” : La nave della Ong Open Arms ha soccorso altri 68 Migranti alla deriva nel mar Mediterraneo: si aggiungono ai 55 salvati ieri. Ora sull'imbarcazione si trovano, in totale, 123 Migranti. L'equipaggio si appella agli stati che affacciano sul Mediterraneo e chiede un porto sicuro in cui poter approdare per procedere con lo sbarco.Continua a leggere

Immigrazione - tutti i trucchi usati dalla ong Open Arms : Il 4 luglio il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, e il sostituto Santo Fornasier firmano la richiesta di rinvio a giudizio per il capitano Marc Creus Reig e Ana Isabel Montes Mier, capo missione dell'Ong spagnola Open Arms, che il 18 marzo dello scorso anno sbarcavano a Pozzallo 216 migranti.

Il video che inchioda Open Arms : Open Arms accusata di favoreggiamento dell'immigrazione, ecco il video che inchioda l'Ong spagnola: "Migranti, andremo in Italia" Mauro Indelicato Le immagini che secondo la procura di Ragusa dimostrano le reali intenzioni di Open Arms durante un'operazione di soccorso del 2018, ossia portare i migranti in Italia: anche grazie al contenuto di questo video, i magistrati ragusano lo scorso 18 luglio decidono di rinviare a giudizio ...

Ecco il "metodo Open Arms" per portare migranti in Italia : Fausto Biloslavo Valentina Raffa La procura che indaga sulla ong spagnola svela i trucchi usati dagli attivisti per impedire l'intervento delle navi di Tripoli «Andiamo in Italia, in Italia... Aspettate» ripete due volte un «umanitario» dell'Ong spagnola Proactiva Open arms mentre recupera i migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. E un altro aggiunge di attendere che «la nostra nave sta arrivando» per ...

Ragusa - chiesto rinvio a giudizio per comandante e capo missione di Proactiva Open Arms : Marc Reig Creus, comandante della nave Proactiva Open Arms, e il capo missione della stessa Ana Isabel Mier, rischiano fortemente il rinvio a giudizio con pesanti accuse. La procura di Ragusa contesta ai due responsabili della Ong umanitaria con sede a Barcellona (Spagna) di aver commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fatti contestati si riferiscono ad un episodio accaduto nel mese di marzo del 2018, quando ...