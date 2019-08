Napoli | chiuso in auto sotto il sole | la polizia salva un labrador Proprietari denunciati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)all’interno dell’con una temperatura superiore ai 40 gradi: per oltre un’ora è rimasto così, a, un. Alcuni cittadini lo hanno notato ed hanno chiamato ladi Stato. Gli agenti hanno rotto il finestrino e sono riusciti a trarre in salvo il cane. E’ accaduto giovedì pomeriggio. E’ stato allora che alcune persone hanno notato il cane sempre più agitato e in sofferenza abbandonato nell’mobileil. A intervenire sono stati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania: hanno spaccato il vetro e hanno subito dato al cane dell’acqua. I titolari dell’vettura, due turisti stranieri, sono stati identificati e immediatamenteper maltrattamento di animali, mentre il cane è stato affidato al presidio ospedaliero veterinario dell’Asl1 Centro. L'articoloin ...

