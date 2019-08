Catanzaro | guidava e sceglieva merce sugli scaffali Falso cieco pizzicato dai carabinieri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Immagini di videocamere di sorveglianza e video girati daidiche hanno incastrato un uomo di 48 anni diche da quasi 10 anni intascava la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento perche’ riconosciutoassoluto. In realtàl’auto, passeggiava per strada senza ausili,prodottie consultava la rubrica sul proprio smartphone. Il quarantottenne e’ stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I militari, a seguito di riscontri documentali e servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti a identificare il finto, riuscendo a fargli firmare un verbale di contestazione, durante un controllo alla circolazione stradale malgrado l’uomo abbia tentato di fornire false generalità. Al 48enne è stato bloccato il libretto di risparmio postale ...

