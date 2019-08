Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Roma, 2ago. (AdnKronos) – ” si è trovata a un bivio: agire per accontentare una ristretta classe dirigente che vuole confermare il suo ruolo, oppure dare risposte alle centinaia di migliaia di elettori e dirigenti sul territorio che chiedono di avviare una nuova stagione di proposte, presenza, protagonismo. Ladel quadrumvirato va nella prima direzione, la direzione. Ho sempre detto, in pubblico e in privato, di essere contraria: magari avrebbe potuto farmi comodo condividerla in extremis per prendermi un posto al tavolo, ma tra la convenienza personale e la speranza del nostro popolo scelgo di non tradire quella speranza”. Lo scrive Mara, vicepresidente della Camera dei deputati, rivolgendosi ai suoi sostenitori su Facebook. “Davanti al mio ufficio, in questi due mesi – spiega – c’è stata la coda di segretari ...

mara_carfagna : La scelta del quadrumvirato va nella prima direzione, la direzione sbagliata. Ho sempre detto di essere contraria:… - News24Italy : #Carfagna: 'Quadrumvirato scelta sbagliata per FI' -