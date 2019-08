«The making Of» | DAZN annuncia la serie con protagonisti Ronaldo | Neymar e Mourinho

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Tre super star del calcio internazionale raccontano in prima persona le imprese che hanno segnato la loro carriera. CristianoJr e il leggendario allenatore Josésarannodellatargata«TheOf», disponibile on demand a partire dal 9 agosto. Nove episodi, tre per ciascuno dei, 25 minuti per svelare in che modo, alcuni momenti particolarmente significativi, abbiamo influito sulla loro vita personale e professionale. Le interviste sono accompagnate dalle testimonianze di altri giocatori scesi in campo durante quella partita specifica, tra cui John O’Shea, Rafael Alcántara, Fernando Santos, Roberto Carlos and Julio Cesar, di giornalisti che hanno seguito l’evento e di tifosi che hanno vissuto quei momenti allo stadio. Tra le partite si vedrà il match tra Sporting Lisbona e Manchester United nel 2003, partita che ha segnato ...

DAZN_IT : ?? @Cristiano, @neymarjr e Mourinho Le partite che hanno cambiato le loro vite per sempre. Raccontate da loro. Sen… - angela_maridaki : Buongiorno from Piedmont! ???? I’m currently in Villa Vittoria d’Alba exploring the making process of our new super p… - mahektandon22 : RT @GoalItalia: Cristiano Ronaldo ?? Neymar ?? Jose Mourinho ?? Racconteranno le partite della loro vita in The Making Of, la nuova serie i… -