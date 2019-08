Stipendio docenti agosto 2019 | novità previste in busta paga La guida

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 1 agosto 2019)in. LaCome ogni inizio mese, è già possibile per moltie membri del Personale Ata visualizzare sulla piattaforma NoiPa l’importo dellodi: come visualizzare l’importo? Per visualizzare l’importo dellodiil personale docente e Ata, come al solito, dovrà fare accesso alla piattaforma NoiPa utilizzando le proprie credenziali. Una volta entrati sulla propria pagina personale si dovrà cliccare su “menti” e selezionare il mese ditramite l’apposito menù a tendina. Il caricamento dei dati non avviene per tutti i lavoratori della scuola nello stesso momento, dunque, se l’importo non apparirà non c’è alcun motivo di preoccuparsi; insomma, basterà attendere qualche giorno anche per visualizzare il cedolino relativo allo. ...

AnnaritaNinni : @sciltian @SignorErnesto @HMQueenBee Intendevo dire che non sono granché, rispetto a quanto richiesto ai docenti di… - cda70 : @ClaudioStella8 @SignorErnesto @AndIreGiu Prova a elargire uno stipendio mensile che possa aggirarsi sulle 4000 eur… - SereDomenici : @fattoquotidiano Sono pochi i docenti che danno lezioni private, visto i continui collegi pomeridiani, di notte? Or… -