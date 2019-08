Speciale Temptation Island | Vittorio rivela di aver cercato la single Vanessa

Ascolti tv martedì 30 luglio : anche lo Speciale di Temptation Island vince la prima serata : Temptation Island: un mese dopo…, lo speciale conclusivo andato in onda dopo l’ultima puntata vera e propria su Canale 5 ha vinto il prime time di martedì 30 luglio con 3.764.000 telespettatori e uno share del 24.14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film La mia bella famiglia italiana, visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su ...

Javier e Ilaria dopo Temptation Island/ Lei : 'Ci siamo risentiti - è Speciale - ma...' : Cosa è accaduto tra Javier e Ilaria dopo Temptation Island 2019? La verità sul loro rapporto nelle parole dell'ex fidanzata di Massimo che ammette...

A che ora finisce Temptation Island – Stasera puntata Speciale del reality : Il programma televisivo è da poco iniziato su Canale5. In questa puntata speciale vedremo che fine hanno fatto le coppie di questa sesta edizione A che ora finisce Temptation Island – Questa sera, andrà in onda la puntata speciale che chiuderà la sesta edizione di Temptation Island. In questa puntata speciale, le sei coppie che hanno partecipato a quest’edizione del docu-reality di Canale 5 verranno intervistate un mese ...

Temptation Island 2019 - la puntata Speciale in diretta : [live_placement] Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5.Temptation Island 2019: le anticipazioni della puntata specialeprosegui la letturaTemptation Island 2019, la puntata speciale in diretta pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 21:15.

Temptation Island 2019 - la puntata Speciale in tempo reale dalle ore 21 : 30 : Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5.Temptation Island 2019: le anticipazioni della puntata specialeprosegui la letturaTemptation Island 2019, la puntata speciale in tempo reale dalle ore 21:30 pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 20:10.

Temptation Speciale un mese dopo : questa sera 30 luglio la verità sul destino delle coppie : In attesa della messa in onda della puntata speciale di Temptation Island prevista per questa sera in prima serata su Canale 5, gli addetti ai lavori si godono l'ennesimo successo in termini di ascolti che ha visto la puntata di ieri guadagnarsi la leadership della prima serata del lunedì con una media di 3.875.000 spettatori e uno share del 24,7%. I telespettatori si sono appassionati alle vicende delle coppie di fidanzati che, nella puntata di ...

Temptation Island : le anticipazioni sulla puntata Speciale sulle coppie : Stasera, in prima serata su Canale 5, l'ultimo appuntamento della sesta edizione: i protagonisti si raccontano dopo un mese dalla conclusione dell'esperienza.

Temptation Island 2019 - la puntata Speciale in diretta dalle ore 21 : 30 : Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5.Temptation Island 2019: le anticipazioni della puntata specialeprosegui la letturaTemptation Island 2019, la puntata speciale in diretta dalle ore 21:30 pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 08:12.

Temptation Island - domani la puntata Speciale : cosa è successo alle sei coppie? : Il docu-reality concluderà la sesta edizione con una nuovo appuntamento in onda domani, martedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5.

Temptation Island - Bisciglia parla dello Speciale : 'Colpi di scena che non immaginavo' : L'appassionato pubblico di Temptation Island qualche giorno fa ha appreso una bella notizia: Mediaset ha annunciato che in questi ultimi giorni di luglio ci sarà un doppio appuntamento con il reality show. Dunque la sesta ed ultima puntata andrà in onda stasera 29 luglio, mentre lo speciale "un mese dopo" verrà trasmesso domani, martedì 30. Nel corso dell'appuntamento di questa sera verrà mostrata la seconda parte del confronto tra Ilaria e ...

Temptation Island lunedì 29 luglio ultimo appuntamento e martedì 30 uno Speciale su Canale 5 : Temptation Island 6 anticipazioni ultima puntata lunedì 29 luglio. martedì 30 luglio speciale su Canale 5 “un mese dopo” Doppio appuntamento speciale con Temptation Island 6 su Canale 5 per chiudere questa edizione in attesa della versione VIP in arrivo a settembre con Alessia Marcuzzi in conduzione. lunedì 29 luglio su Canale 5 sarà l’ultima puntata ufficiale del reality dei sentimenti che ha messo alla prova diverse coppie, ...

Temptation Island : doppio appuntamento la prossima settimana - puntata Speciale sul 'mese dopo' : La sesta edizione di Temptation Island è agli sgoccioli: la prossima settimana, infatti, si concluderà un'annata molto fortunata del reality, che ha regalato a Mediaset ascolti record sin dalla prima puntata. Chi si aspettava che il programma finisse lunedì 29 luglio con la messa in onda dei tre falò di confronto rimasti in sospeso, si sbagliava di grosso: martedì 30, infatti, sarà trasmesso uno speciale del format nel quale le 6 coppie del cast ...