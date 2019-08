Scoperto pianeta potenzialmente abitabile | si trova a 31 anni luce dalla Terra

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Grazie all’Exoplanet Survey Satellite (TESS), la NASA ha3 nuovi esopianeti a soli 31(nella costellazione dell’Idra), tra cui uno, battezzato “GJ 357 d“. Il telescopio spaziale TESS, lanciato nel 2018, è stato progettato nell’ambito del programma Explorer, il cui scopo è la ricerca di pianeti extrasolari tramite il metodo fotometrico del transito. Gj 257d è una “Super” che ha 6 volte la massa del nostro: per stabilire se sia rocciosa e con degli oceani saranno però necessarie ulteriori osservazioni. La distanzastella madre è tale da posizionarlo nella cosiddetta “zona“, cioè la regione intorno ad una stella dove è teoricamente possibile per unmantenere acqua liquida sulla sua superficie. Gli altri due pianeti del sistema, Gj 257 b e c, si ...

