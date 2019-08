Pokémon GO è stato scaricato più di un miliardo di volte

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) All'epoca della sua uscita,GO èadditato da molti detrattori come la classica moda passeggera che una volta passato il suo periodo d'oro sarebbe inevitabilmente sceso nel dimenticatoio, purtroppo per loro le cose sono andate diversamente.Il titolo mobile dedicato ai mostriciattoli tascabili ha infatti superato la quota di undi download nel mondo (nei suoi 3 anni di vita), a dare la notizia è stata la stessa Nintendo tramite un video. Solo nel 2016 il gioco aveva raggiunto i 500 milioni di download, questo vuol dire ha che ha avuto un tasso di crescita di circa 250 milioni ogni anno. Davvero un ottimo risultato senza dubbio.A proposito, solo qualche giorno fa il famigerato Team Rocket ha fatto la sua comparsa nel gioco mobile ed ha dato il via ad una vera e propria invasione del mondo di gioco. Naturalmente i giocatori non hanno perso tempo ed hanno provveduto a ...

