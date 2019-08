La visita di Scalfarotto ai due americani in carcere non piace nemmeno al Pd

Fonte : agi

(Di giovedì 1 agosto 2019) È polemica, anche nel Pd, sullafatta inai dueimputati dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega svolta da Ivan, deputato dem. L'annuncio dellaè stato dato dallo stessosui suoi profili social ed ha subito provocato la reazione di Matteo Salvini. "Il Pd va ina verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato... Non ho parole!!! Pazzesco" aveva twittato il ministro dell'Interno. Ma le reazioni alla decisione del deputato Pd non sono mancateda parte di suoi compagni di partito. "È il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri eoggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea" ha commentato Carlo Calenda. Prende le distanze anche Alessia Morani, deputata dem: "Lo dico con sincerità: non ...

AlessiaMorani : Lo dico con sincerità: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di #Cerciello del collega… - matt96alive : I poveri e traumatizzati ragazzini americani hanno già ricevuto la visita di diplomatici e avvocati vari. Non per… - MCampadelli : @MatteoSchiavo18 @La_gaia_scienza @CarloCalenda ok cavolo, la tattica della 'quadrimensionalità'.. definire sciocca… -