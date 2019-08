Grand Tour parte dalla Puglia | nella prima puntata anche Al Bano e Fabio Troiano

'Grand Tour' - da venerdì 2 agosto in tv su Rai 1 e in streaming su Raiplay : "Grand Tour" è il nome del nuovo programma che sarà trasmesso in prima serata, da venerdì 2 agosto e per cinque puntate, in tv su Raiuno e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay. La conduttrice della trasmissione è Lorella Cuccarini che poi da lunedì 9 settembre sarà quotidianamente impegnata con "La vita in diretta" al fianco di Alberto Matano. Per ammissione della "più amata dagli italiani" questo format televisivo estivo consisterà ...

Tour de France – Flash dei fotografi? No - è l’autovelox! Che guaio per le ammiraglie della Grande Boucle [VIDEO] : Si mette male per le ammiraglie del Tour de France: l’autovelox di Parigi senza pietà per le vetture della Grande Boucle E’ terminato domenica il Tour de France 2019, che ha incoronato Egan Bernal vincitore. Durante le tre settimane di gara non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, ma ad attirare l’attenzione nell’ultima gara è stato un particolare… Flash, che ha immortalato tutte le ammiraglie della ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone esce a testa altissima e studia un futuro da protagonista nei Grandi giri : Riuscire a completare due grandi giri consecutivi al primo anno nel panorama World Tour è sinonimo di qualità tanto in bicicletta, quanto a livello psicologico. Proprio per questo motivo il Tour de France 2019 ha consegnato la certezza dell’esplosione definitiva del talento di Giulio Ciccone, che a suon di risultati ha ribadito le proprie caratteristiche anche nel contesto più competitivo al mondo. Ecco anche perché la Grande Boucle ...

Tour de France 2019 : Egan Bernal può aprire un’era. Mirino sul record di vittorie alla Grande Boucle e sulla Tripla Corona : Egan Bernal è stato il trionfatore del Tour de France 2019. Una vittoria entusiasmante per il giovanissimo ciclista colombiano. Grinta, personalità e grandi doti fisiche gli hanno consentito conquistare questa edizione della Grane Boucle. Nelle interviste post premiazione a Parigi, il corridore del Team Ineos ha sottolineato più volte che questa è la sua prima vittoria al Tour, sintomo di Grande ambizione. Il 22enne nato a Zipaquirá, punta al ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il Grande ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della ventesima tappa Albertville-Val Thorens : trionfa Vincenzo Nibali. Egan Bernal conquista la Grande Boucle : Grandioso Vincenzo Nibali che ha conquistato una meravigliosa vittoria di tappa nella ventesima frazione del Tour de France 2019 da Albertville a Val Thorens. Lo squalo è andato in fuga ha staccato i compagni di avventura e ha resistito al ritorno del plotone. Sulle arcigne pendenze dell’unica ascesa di giornata è stato capace di gestire i pochi secondi di vantaggio conquistati dall’attacco di inizio tappa. Per quanto riguarda i big ...

Grandina sul Tour - tappa fermata e Bernal va in giallo : Le mani sul Tour de France 106. Sono quelle di Egan Bernal, capitano in pectore della Ineos e da stasera nuova maglia gialla della corsa a tappe piu' ambita, che oggi ha vissuto una giornata diversa da tutte le altre. Dai contorni altamente grotteschi e con un finale inimmaginabile. I rovesci nella classifica generale, dove fino alla vigilia della 19/a frazione comandava l'enfant du pays Julian Alaphilippe, quelli ci sono stati. Ma soprattutto ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019/ Video la Grandine strappa la maglia gialla a Alaphilippe : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: Bernal maglia gialla, tappa fermata per maltempo. Info streaming Video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa.

La Grandine ferma il Tour : Bernal è la nuova maglia gialla : Il colombiano è stato il primo a transitare in cima all’Izeran dove è stato fermato il cronometro prima della salita finale

Tour de France 2019 - Thibaut Pinot : ”Questa è la più Grande delusione della mia carriera” : Il primo colpo di scena della diciannovesima tappa del Tour de France 2019 è stato il ritiro di Thibaut Pinot. Il ciclista Francese, dopo aver impressionato sui Pirenei, era diventato uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. A destare qualche preoccupazione sulla sua condizione è stato l’atteggiamento nel primo tappone alpino, Embrun-Valloire, nel quale è rimasto a guardare. Nessuno, però, poteva immaginare che sarebbe stato costretto ...

Frana e Grandine al Tour de France 2019/ Video : strada bloccata - tappa neutralizzata : Frana e grandine fermano il Tour de France 2019, Video: strada bloccata e tappa neutralizzata. Non mancano i colpi di scena.

Tour de France : tappa fermata sull’Iseran per la Grandine - Egan Bernal è in maglia gialla : Nel giorno che ha sancito la fine del sogno in maglia gialla di Julian Alaphilippe e il ritiro di Thibaut Pinot è stato soprattutto il meteo a fare da protagonista al Tour de France. La tappa numero 19 doveva arrivare a Tignes, ma si è fermata in cima al colle dell’Iseran, con la comunicazione arrivata ai corridori diversi chilometri dopo il transito dal punto che è stato considerato come l’arrivo della corsa. A motivare questa clamorosa ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019/ Video - Grandine : tappa neutralizzata - Bernal in giallo! : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: info streaming Video e tv, percorso, orario e vincitore della 19tappa, da Saint Jean de Maurienne a Tignes, oggi 26 luglio.