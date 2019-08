«Con le piccole storie racconto la nostra Storia degli ultimi 40 anni»

Rimini - a 79 anni tenta di avvelenare il compagno 83enne Con piccole dosi di veleno per topi : Nella provincia di Rimini una donna di settantanove anni, già vedova per due volte, ha confessato di aver tentato di uccidere il compagno ottantatreenne con il veleno per topi. Somministrava piccole dosi giornaliere per non destare sospetti, nella minestra o direttamente in bocca all'uomo. Ha raccontato di averlo fatto per soldi.