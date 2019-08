Carabiniere ucciso | il dem Scalfarotto visita indagati | Fusaro | ' In ossequio a Washington'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) A Diegonon va giù che un deputato del Parlamento italiano possa andare a fara delle persone ritenute responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E non lo manda a dire, dato che in un Tweet sceglie di attaccare in maniera diretta Ivan, militante del Partito Democratico che ha scelto di andare a trovare in carcere i due americani che sonoper l'uccisione del militare italiano. Lo fa evidenziando quasi una sorta di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, per altro già messa in risalto, da parte del filosofo, nell'analisi di altre sfaccettature della vicenda, a partire da quella che potrebbe essere l'evoluzione processuale, che, a suo avviso, rischia di culminare con l'estradizione oltre oceano.voleva verificare condizioniPiù di dieci coltellate hanno tolto la vita al vice brigadiere Cerciello Rega. ...

matteorenzi : Ennesima bufala: questa foto è di un funerale ad Ascoli per alcune vittime del terremoto. Eppure ancora oggi molti… - MFantinati : #Scalfarotto non dice una parola sul Carabiniere ucciso, ma poi va in carcere a trovare i due presunti colpevoli. Q… - Adnkronos : Carabiniere ucciso, #Scalfarotto in carcere. Ira #Salvini -