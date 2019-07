Scuola | Donazzan | ‘in Veneto 2 mila docenti senza alcuna tutela’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – L’Assessore Regionale all’Istruzione della Regione delElenaha incontrato, su delega del Presidente Luca Zaia, alcune insegnanti del cosiddetto gruppo ‘Diplomati Magistrali” circa le problematiche in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, alla luce delle ulteriori complessità connesse allo status di questa categoria di. La Regione delsi era già attivata con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e più volte l’assessoreha coinvolto la nona Commissione della Conferenza Stato-Regioni su questa situazione di incertezza. Si tratta di insegnanti, infatti, già immessi a ruolo (alcuni anche da diversi anni) e che ora si trovano licenziati a causa di una serie di ricorsi facenti perno su sentenze del Consiglio di Stato contraddittorie sul ...

