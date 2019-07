Maltempo | “Le bombe d’acqua non dissetano il territorio | calano le riserve idriche”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “E’ il fiume Po, l’osservato speciale di questa estate 2019 a testimonianza della necessità di una gestione maggiormente condivisa della risorsa idrica fra le 4 Regioni bagnate dal fiume. La principale asta fluviale italiana permane, infatti, nel suo tratto emiliano e veneto, largamente al di sotto non solo della media stagionale, ma anche della portata dello scorso anno, avvicinandosi, al rilevamento di Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela dele delle Acque Irrigue. “Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, restano rassicuranti le portate dell’Adige in Veneto e del Tanaro in Piemonte, regione dove, invece, Dora Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di un anno fa; sotto media sono anche i fiumi Savio e Secchia in Emilia ...

ColdirettiG : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta ondata di maltempo con una tempe… - alcinx : RT @ConfartVeneto: ?? Disastro maltempo 2018: entro il prossimo autunno arriva finalmente la prima trance del risarcimento per i danni subit… - raspa90 : RT @ultimenotizie: E' salito ad almeno 16 morti il bilancio causato dal maltempo a Karachi, in #Pakistan. Le piogge monsoniche sono iniziat… -