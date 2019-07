Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada al settimo cielo | è nato il secondo figlio

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori bis - è nato il secondo figlio : Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati genitori , è nato il secondo figlio della coppia. La conferma arriva dal settimanale Chi che mostra le fotografie del regista romano mentre esce dalla clinica dove ha partorito la Spada . Al momento non sappiamo ancora il nome del secondo genito della coppia, nessuna dichiarazione è stata lasciata dalla Spada . Il suo profilo Instagram infatti è fermo a più di una settimana fa, con una fotografia che la ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada : è nato il secondo figlio : Ilaria Spada ha partorito: secondo figlio per Kim Rossi Stuart Fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. È nato nei giorni scorsi il secondo figlio della coppia. Ad annunciarlo è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 31 luglio, mostra le foto di Kim che esce dalla clinica dove ha […] L'articolo Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: è nato il secondo figlio proviene da Gossip e Tv.