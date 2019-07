Istat | Pil per il 2019 a crescita zero

Istat : pressione fiscale in aumento - al 38% del Pil : La pressione fiscale nei primi tre mesi del 2019 è risultata del 38,0%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È il dato più alto dal 2015. Lo rileva l’Istat, precisando che anche in questo caso vale solo il confronto annuo, tra stessi trimestri. Nel primo la pressione fiscale, come sempre si osserva,...

Istat : deficit-Pil in lieve calo a 4 - 1% : 10.31 Nel primo trimestre del 2019 il rapporto tra deficit e Pil è stato pari al 4,1%. Lo rileva l'Istat, evidenziando come l'incidenza dell'indebitamento sia "scesa lievemente" rispetto allo stesso periodo del 2018.L'Istat ricorda che il deficit mostra un andamento stagionale e che il confronto può essere fatto solo su base annua. Nei primi tre mesi del 2019 il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente ...

Istat - proteggere l’ambiente crea ricchezza. In Italia le “ecoindustrie” volano : valgono il 2 - 3% del Pil : L’Italia punti su ambiente e sviluppo sostenibile per crescere. Tradotto in numeri: nel 2017 il valore delle ecoindustrie – che includono beni e servizi per misurare, prevenire, limitare, minimizzare o correggere danni ambientali – è stato pari a 36 miliardi di euro e al 2,3 per cento del Pil. Un valore più alto rispetto alla media europea, che non arriva al 2 per cento e che fallisce nei negoziati – per colpa ...

Istat : “C’è il 65% di probabilità che il pil nel secondo trimestre torni a calare” : C’è una probabilità del 65% che il prodotto interno lordo nel secondo trimestre 2019 torni a calare. A stimarlo è l’Istat, nel Rapporto annuale presentato giovedì mattina. L’istituto ha presentato una nuova stima, secondo cui “la probabilità di contrazione del pil nel secondo trimestre è relativamente elevata”. I primi tre mesi dell’anno si sono invece chiusi con un +0,1%, segnando l’uscita dalla recessione in cui ...

Istat : rischio Pil in calo II trimestre : 11.47 C'è il rischio che il Prodotto interno lordo torni a calare. Così l'Istat nel rapporto annuale."La probabilità di contrazione del Pil nel II trimestre è relativamente elevata".I primi tre mesi dell'anno si erano invece chiusi con un +0,1%.Guardando al 2018,l'Istat fa notare come l'Italia abbia "proseguito il percorso di riequilibrio dei conti pubblici", ma i progressi fatti "non sono stati sufficienti a fermare la dinamica del debito", in ...