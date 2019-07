Intensa fiammata africana al Sud e parte del Centro | temperature con picchi di 38-40°C

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma - Il fronte sub tropicale nord africano torna alla conquista dell'Italia ma non tutta, approfittando di una temporanea flessione del campo barico sull'Europaoccidentale. Sarà una rimonta anticiclonica molto dinamica quindi molto veloce che seguirà l'evolversi della saccatura attualmente in azione tra il Golfo di Biscaglia e la Francia. Una toccata e fuga potremmo dire ma che lascerà il segno su alcune regioni portando i termometri ben oltre le medie stagionali con punte anche prossime ai 40°C. Giovedì: La cupola anticiclonica di matricetocca con i suoi massimi le Isole Maggiori dove avremo idi temperatura più elevati con massime anche fino ai 38°C in Sardegna e 37-38°C in Sicilia. Sul resto della Penisola valori in linea col periodo o leggermente sopra media al Sud dove, specie in Puglia si potranno ...